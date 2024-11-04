حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم
قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها بالفيوم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، له معلومات جنائية بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على 8 فرد خرطوش، عدد من الطلقات، مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
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