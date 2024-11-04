الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها بالفيوم.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى،  له معلومات جنائية بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على 8 فرد خرطوش، عدد من الطلقات،  مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جهود أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

تجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة شقة في البساتين

النقض والاتصالات يشهدان مراسم حفل تسليم شهادات دبلومة إدارة المشروعات الرقمية (صور)

أحمد ياسر المحمدي يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة التعدي على فتاة

تأييد حكم إعدام المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» في الدقهلية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق التهم محتويات شقة في السيدة زينب

حبس شخصين بتهمة الاعتداء على الطاقم الطبي لأحد المستشفيات بمنشأة ناصر

تجديد حبس المتهم بحيازة مخدرات في المعصرة

النيابة تحقق مع سائق تريلا اصطدم بسور مدرسة في المقطم

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

منوعات

المزيد

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads