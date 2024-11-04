الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 43374 شهيدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 43374 شهيدًاعلى الأقل.

حصيلة  ضحايا القصف الإسرائيلي علي غزة 

 

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "33 شهيدا" و156 إصابة نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102261 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

 التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي علي غزة

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 400، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر.


وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم الاسرائيلي إسرائيل القصف الاسرائيلي علي غزة حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

مواد متعلقة

إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة بمعارك شمال غزة

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع

جيش الاحتلال يزعم اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منوعات

المزيد

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads