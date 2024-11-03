"روشتة بناء إنسان فعال"، ندوة لصيدلة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الصيدلة نظمت ندوة ذاتية بعنوان "روشتة بناء إنسان فعال"، ضمن مهرجان الندوات الذاتية والتي نظمتها الكلية بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضرت خلالها الطالبة نورهان النجار بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة.

كيفية بناء الذات

تناولت الندوة صفات الإنسان الفعال، وكيفية بناء الذات وأثرها على المجتمع والفرد، كما تحدثت عن دور التربية في غرس القيم والمبادئ الأساسية والتي تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأوضحت أن التعليم يلعب دورًا محوريًا في تنمية المهارات الفكرية والاجتماعية، كما تناولت أهمية المشاركة في الأنشطة التطوعية لتعزيز روح التعاون والمسؤولية، وأن التطوع يتيح للأفراد فرصة لتطوير مهاراتهم القيادية.

التجديد لمدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة

يذكر أن رئيس جامعة الفيوم، قال إن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًّا برقم 2093، بتعيين هالة عبد الرحمن عثمان السويفي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة الفيوم، وكانت هالة السويفي تشغل الوظيفة نفسها علي مدار 6 سنوات ماضية، وأثبتت كفاءة في عملها، ما دعا الوزير إلى اصدار قراره السابق بالتجديد لها لمدة 6 سنوات أخرى.

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