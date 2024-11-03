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محافظات

كلية التمريض تنظم ندوة عن كنوز وآثار الفيوم

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية التمريض نظمت ندوة بعنوان (كنوز وآثار الفيوم)، وشارك في تنظيم الندوة كل من كلية الآثار جامعة الفيوم،  ومنطقة آثار الفيوم ضمن مبادرة (اعرف بلدك) بهدف تنمية الوعي الأثري لدى الطلاب، والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم، باعتبارها من أقدم المحافظات التي تضم مجموعة من أشهر المعالم السياحية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة.

 

مقبرة توت عنخ امون

وتناولت الدكتورة نيرمين عاطف، مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم،  اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون تلك المقبرة التي ما زالت تستقطب دراسات الباحثين والمهتمين بهذا المجال، وتم اكتشافها علي يد خبير المصريات، هوارد كارتر، عالم الآثار الإنجليزي.

وقالت إن المقبرة ضمت 5 آلاف قطعة أثرية من الذهب الخالص ووجدت سليمة بالكامل، ولم تتعرض لعمليات النهب والسرقة، كما تناولت حقيقة ما أثير حول موت الملك توت عنخ آمون، وحقيقة ما يعرف بلعنة الفراعنة.

الطب في الحضارات المصرية القديمة

كما تناولت موضوع الطب في إقليم الفيوم في عصور مختلفة " العصر الفرعوني والبيزنطي والبطلمي والروماني، والحضارات التي انتشرت في منطقة الوادي "، كما تناولت المدارس الطبية والمحاصيل الصيدلانية والأصناف الدوائية المختلفة.

كما تناولت بعض المعلومات عن بردية (كاهون) وما تتضمنه من تناول للاعراض المرضية والوصفات الطبية، ومناطق الاستشفاء بالمعابد ودور الكهنة في علاج الأمراض، والمستشفيات التي كانت ملحقة بالأديرة والكنائس، وما كان يتم استخدامه من الينابيع المقدسة والأعشاب الطبية المتنوعة.

 

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