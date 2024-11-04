موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.

موعد مباراة بيراميدز وانبي في الدوري المصري



ويستضيف فريق إنبي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الجمعة القادم على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وبتروجت



وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

تقدم لفريق بتروجت اللاعب جبريل شكودي في الدقيقة 3، ثم تعادل لبيراميدز ماييلي في الدقيقة 6.

وتم إلغاء هدف لفريق بتروجت بداعي التسلل في الشوط الأول.



وفي الدقيقة 57، أنقذ الفار نادي بيراميدز للمرة الثانية بإلغاء هدف ثانٍ لصالح بتروجت عن طريق حامد حمدان بعد خطأ من أوباما ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.

وكان الهدف الملغى من عرضية من الجانب الأيسر مرت من أمام مرمى بيراميدز ومن فوق رؤوس دفاع بيراميدز وهجوم بتروجت وصلت عند أوباما أخطأ في تشتيت الكرة وصلت عند حامد حمدان سددها مرت بين قدمي الشناوي إلى داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف واكتفى الفريقان بنقطة لكل فريق.

وحصل جبريل شيكودي، لاعب فريق بتروجت، على لقب رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفوز علي نادي سمنود بثمانية أهداف

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين السبت على ستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز، لخوض مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2024 - 2025.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات، ثم تستأنف المباريات يوم الجمعة بثلاث مباريات، وتختتم مباريات هذه الجولة بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة بها.. وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

مباريات الدوري الممتاز الخميس 7 نوفمبر

الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الأسكندرية

غزل المحلة مع طلائه الجيش، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد غزل المحلة

الأهلي مع زد إف سي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب

مباريات الدوري الممتاز الجمعة 8 نوفمبر

سموحة مع الزمالك، تنطلق في الخامسة مساءا على استاد الجيش ببرج العرب

بتروجيت مع مودرن سبورت، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الكلية الحربية

إنبي مع بيراميدز، وتنطلق في الثامنة مساءا على استاد بتروسبورت

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، فيتو

مباريات الدوري الممتاز السبت 9 نوفمبر

البنك الأهلي مع فاركو، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد السلام

المصري مع الجونة، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب