باستثناء رمضان صبحي، صرف رواتب لاعبي بيراميدز للموسم الجديد

قام مجلس إدارة نادي بيراميدز بصرف القسط الخاص بالموسم الجديد للاعبي فريقه الكروي كل حسب قيمة عقده.

وعلمت فيتو من مصادرها الخاصة أنه تم صرف أقساط جميع اللاعبين باستثناء رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

ولم يتم صرف القسط الخاص لرمضان صبحي بسبب رغبة النادي في تخفيض قيمة عقده.

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وأعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

وتردد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري المصري جاء بسبب نزلة برد قبل أن تنفرد فيتو بالسبب الحقيقي لغياب اللاعب.

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض قيمة عقده وهو ما رفضه اللاعب.

انضمام رمضان صبحي الي بيراميدز

وتسترجع فيتو قيمة عقد وراتب رمضان صبحي مع فريق بيراميدز الذي انضم لصفوفه موسم 2020 خلال السطور التالية:

انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ومن ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز

قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في اعلي قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو.

وتقاضي مقدم راتب قيمته 40 مليون جنيه

قيمة راتب رمضان صبحي

وتم الاتفاق علي تقاضي رمضان 35 مليون جنيه سنويًا لكن مع زيادة مدة العقد طلب اللاعب زيادة راتبه مع بيراميدز ليصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم أي 200 مليون جنيه على 5 سنوات.

ويواصل اللاعب تغيبه عن تدريبات الفريق ومن المتوقع غيابه أيضًا عن مباراة الفريق القادمة أمام إنبي.

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت والتي انتهت بالتعادل 2-2

وتزامن ذلك مع تألقه خلال الفترة الأخيرة خاصة امام الزمالك بنصف نهائى السوبر المصري بالامارات وإشادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني به واقتراب ضمه لمعسكر المنتخب القادم

بيراميدز يفوز علي نادي سمنود بثمانية أهداف

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.