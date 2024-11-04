الإثنين 04 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 417 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية في الشرقية

تعدى على الأراضي
تعدى على الأراضي الزراعية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية.

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قطع المرافق عن المتعدى 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 242 حالة تعدي بمساحة 28 ألف و537 متر مباني و175 حالة تعدي بمساحة 243 فدان و9 قيراط و15 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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تطبيق القانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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