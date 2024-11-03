محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، اجتماعا موسعًا لبحث ومناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي منيا القمح وفاقوس لتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة والجهات المستلمة لدخولها الخدمة والاستفادة من كافة طاقتها الإنتاجية والاستيعابية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

حضور الاجتماع

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة.

المهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذى

بالاضافة الى المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم).

التنسيق الكامل بين جهات العمل المشتركة

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة لسرعة نهو إجراءات الاستلام النهائي للمشروعات المنفذة وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة المواصفات الهندسية والفنية المحددة وتلافي كافة الملاحظات من الجهات المستلمة لتقديم مشروعات مياه شرب وصرف صحي آمنه حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

مشروع تنفيذ صرف صحى قرية العزيزية

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف تنفيذ مشروع صرف صحي قرية العزيزية والذي يضم محطة معالجة تشمل3 محطات رفع وخطوط طرد وشبكات إنحدار شبكات ولم يتم التسليم النهائي حتى الآن لعدد من المطابق الخاصة بالمشروع.

مراجعة كافة الاعمال المتبقية

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة كافة الأعمال المتبقية على الطبيعة وعرض تقرير مفصل لإتخاذ ما يلزم قانونًا.

تشكيل لجنة من الادارة الهندسية للقوات المسلحة

كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات كهرباء الشرقية لتقدير قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء بمحطة الصوامع بمنيا القمح خلال فترة التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإستلام النهائي للمحطة طبقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

موقف تنفيذخط المياة الرئيسي بفاقوس

ناقش الإجتماع موقف تنفيذ خط مياه رئيسي بطول 12كم بمركز فاقوس ضمن أعمال المرحلة الأولي لتغذية ٧٥ قرية بمياه الشرب النقية بنطاق المحافظة ليأمر المحافظ بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية للنزول على الطبيعة ومعاينة الخط وتحديد كيفية استغلاله والاستفادة منه مع فحص كافة محاضر الإستلام الإبتدائي والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع.

عقد اجتماع منتصف الشهر الحارى لعرض تقارير اللجان

وفي نهاية الاجتماع قرر محافظ الشرقية عقد إجتماع منتصف الشهر الجاري لعرض تقارير اللجان المشكلة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال إنهاء إجراءات الإستلام النهائي لكافة المشروعات التي تم تسليمها إبتدائيا حفاظًا على المال العام وتحقيقا لمصلحة المواطنين.

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