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رياضة

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

الحكم محمد عادل،فيتو
الحكم محمد عادل،فيتو

تنتظر لجنة الحكام، عقد اجتماع مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالاسبوع الاول من مسابقة الدوري.

وعلى الرغم من أن الجلسة لم تعقد بعد إلا أن لجنة الحكام اتخذت قرارًا بإحالة محمد عادل إلى التحقيق وإيقافه.

وأكد مصدر بلجنة الحكام أن اللجنة لم تحدد مدة إيقافه في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة ولكن تم اتخاذ قرارًا بإحالة للتحقيق وإيقافه عن إدارة مباريات الدوري.

كما أكد المصدر أن جلسة اليوم للاستماع إلى تحليل محمد عادل في أخطاء المباراة خاصة مع ركلة جزاء الزمالك الأخيرة والتي أجمعت اللجنة بأنه قرار خاطئ وسيتم الحديث عما دار في غرفة الفار مع الحكم محمد سلامة حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الاخيرة. 

فيما أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة. 

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة. 

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