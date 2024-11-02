السبت 02 نوفمبر 2024
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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن طلب الأهلي خبيرا أجنبيا لرئاسة لجنة الحكام

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بإصرار النادي الأهلي على التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد 2024 - 2025.

 

اتفاق بين الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة

وأكد المصدر، أن بيان النادي الأهلي الذي صدر اليوم السبت، والذي طالب فيه مسئولو القلعة الحمراء بإسناد مسئولية لجنة الحكام لخبير أجنبي، لم يكن مفاجئًا لمسئولي اتحاد الكرة، خاصة أن الأهلي تلقى وعدا من مسئولي الجبلاية بالتعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام مقابل تنازل مسئوليه عن قرار الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات السوبر المصري الذي أقيم مؤخرا في الإمارات.

أضاف المصدر، أن بيان النادي الأهلي اليوم جاء بغرض تذكير مسئولي اتحاد الكرة بالوعد الذي قطعوه لمسئولي الأهلي قبل السوبر، وهو ما ينذر بإشتعال أزمة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. 

الأهلي يطلب رسميا خبير أجنبي للجنة الحكام

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلي اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي. 

وقال الأهلي في بيان له: إن  النادي الأهلي أرسل خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

وأكمل إن الأهلي طالب أيضًا في بيانه بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. 

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم على حد تعبيره.

اتحاد الكرة يرد على الأهلي

علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي يطالب فيه باسناد إدارة لجنة الحكام لخبير أجنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: كيف يتم التعاقد مع خبير أجنبي والمجلس سيرحل وسيتم نقل المهمة لمجلس جديد يدير المنظومة خلال أربعين يوما  .

وأضاف: لجنة الحكام الحالية تعمل على قدم وساق من أجل نجاح منظومة التحكيم، وعمل ورشات لتحليل أداء الحكام وتقييمهم وفي حالة الأخطاء فهذه هي كرة القدم.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلن في وقت سابق الإستعانة بخبير تحكيم مصري لإدارة لجنة الحكام بعد الإستغاثة التي نشرها الحكم المونديالي الأسبق جمال الغندور

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