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منوعات

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

حادث سيارة في الهند،
حادث سيارة في الهند، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن حافلة سقطت في واد عميق في منطقة ألمورا بولاية أوتارانتشال الهندية، مما أسفر عن مقتل 23 من أصل 40 شخصا كانوا على متنها وإصابة 15 آخرين.

حادث سيارة يحصد أرواح العشرات في الهند

 وفي السياق ذاته قال فينيت بال، مسؤول إدارة الكوارث في منطقة ألمورا إنه بينما توفى 22 شخصا على الفور، توفى آخر متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

ومن جانبه ذكر قاضي المنطقة ألوك كومار باندي أن الحافلة كانت متجهة من بوري إلى رامناجار عندما وقع الحادث في مارشولا في المورا، مشيرا إلى أن نحو 40 راكبا كانوا في الحافلة عندما سقطت في الوادي الذي يبلغ عمقه 200 متر.

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الهند حادث سيارة منطقة ألمورا

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