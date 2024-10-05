الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

تخطط المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية (ISRO) لإطلاق بعثة Shukrayaan-1 الفضائية التي تهدف إلى دراسة سطح كوكب الزهرة، في 29 مارس عام 2028.

وقالت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية إن المسبار الهندي سيحتاج إلى 112 يوما ليصل إلى كوكب الزهرة. وسيصبح Shukrayaan-1 أول محاولة لدراسة الجزء الداخلي لهذا الكوكب. وستستخدم البعثة صاروخ ISRO LVM-3 ومحركا قويا سيعدل مسار المسبار الفضائي في أثناء تحليقه إلى الزهرة. ويتوقع أن يصل المسبار إلى الزهرة في 19 يوليو عام 2028.

دراسة مكونات الغلاف الجوي

ومن بين مهام البعثة الفضائية دراسة مكونات الغلاف الجوي للكوكب ومواصفات سطحه ونشاطه البركاني.

وسيتم تزويد المسبار بالعديد من الأجهزة الحديثة التي تساعد على دراسة كوكب الزهرة. وقد خصصت الحكومة الهندية مبلغا قدره 12.3 مليار روبية هندية (ما يعادل نحو 150 مليون دولار) لتحقيق تلك البعثة الفضائية.