وكيل أوقاف الإسماعيلية لمديري الإدارات: قهر الإمام عهد مضى ولن يعود (صور)

عقد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل أوقاف الإسماعيلية، اجتماعا طارئا لمديري الإدارات الفرعية بالمديرية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور الشيخ السيد عطية مدير الإدارات، والدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وذلك عقب الاجتماع الأول لمديري المديريات الإقليمية مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لعرض المستجدات وما تم في اللقاء.

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

أبرز محاور الاجتماع

وتناول الاجتماع عددا من المحاور الهامة والتي جاء من أهمها التعامل بكل حزم وحسم مع كل مقصر في المساجد والإدارات ومتابعة دفتر الحضور والانصراف لضبط العمل الإداري.

قيمة الإمام وقدره

وأشار إلى أن الإمام قيمة وقامة يجب احترامه وتقديره ومعاملته المعاملة اللائقة مع التأكيد أن عهد قهر الإمام قد مضى ولن يعود.

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

استمرار المرور المكثف

كما شدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بضرورة استمرار المرور المكثف على جميع المساجد والزوايا وإعداد تقرير مفصل بالمرور وعرضه على وكيل الوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع جميع الأئمة والعمال والإداريين بتكريم المتميزين ومعاقبة المقصرين.

وضع خريطة دعوية

ووجه بوضع الخريطة الدعوية بالمحاور الاستراتيجية الأربعة كل الإهتمام والتنافس في تفعيلها على أرض الواقع في الدروس والندوات وتكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد ومراكز الشباب والمدارس وغير ذلك بالتنسيق مع الجهات.

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

جانب من فعاليات الاجتماع،فيتو

واختتم حديثه بضرورة الاهتمام بالمواهب المتميزة على جميع المستويات سواء في الشعر او في الأصوات الحسنة في القرآن الكريم أو الابتهالات والإمام المؤثر في مجتمعه وإعداد قائمة خاصة بهم للاستعانة بهم في القوافل والأنشطة الدعوية وتنمية المهارات.

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