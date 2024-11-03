قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءات تعريفية لمبادرة بداية (صور)

نظم المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الإسماعيلية برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع ندوة تعريفية موسعة حول مبادرة"بداية لبناء الإنسان" والتي تستهدف بناء الإنسان، وتعد أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال 100 يوم.

أهمية مبادرة بداية

و تحدثت لبنى زكي مقرر المجلس فرع الإسماعيلية، عن أهمية المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان والذي يشارك المجلس القومي للمرأة في تنفيذ بنودها وآلياتها باستهداف عدد من الرائدات الريفيات بمراكز ومدن المحافظة كي يكن حلقة وصل بين المبادرة وجميع أهالينا داخل المراكز والقرى والنجوع.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

تنمية المواطن المصري

وأوضحت زكي أن مثل تلك المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بهدف تنمية المواطن المصري خلال 100 يوم.

وتابعت، أن البنود التي أعلنت عنها الدولة والخاصة بالمبادرة والتي جاءت تتضمن 10 بنود تشير إلي تحقيق رؤية مصر في استمرار تمتع الإنسان المصري بالخدمات الصحية المتطورة، والتعليم والثقافة وممارسة الرياضة، وتحسين جودة حياة المواطنين في التعليم والصحة والثقافة والفن، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة وتستهدف كل الأعمار من الطفل إلى أهالينا الكبار.



بالاضافة إلى تحقيق عدالة وكفاءة في تقديم الخدمات والأنشطة والتي تستهدف المواطن بطريقة مباشرة، وتطوير الخدمات الحكومية لإنجاز خدمات المواطن بشكل سريع، خلق أجيال تمارس الرياضة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

ويشارك هذا الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، تطوير القوانين ووضع قوانين جديدة تضمن العدالة وتضمن الحماية وتطور العمل الأهلي.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

مطالبة للرائدات الريفيات

واختتمت مقررة الفرع كلمتها بمطالبة الرائدات الريفيات وأن توسع دائرة التعريف ببنود المبادرة داخل مراكزهم حتى يتم الإستفادة والتعريف من المبادرة، لافتة إلى استمرار المجلس في تنظيم لقاءات تعريفية بالمبادرة وبنودها الهادفة إلى تنمية الإنسان.



ومن جانبها أكدت الصحفية الكاتبة الروائية عبير العربي عضو المجلس فرع الإسماعيلية، أن إطلاق الرئاسة لمثل تلك المبادرة إنما هو تأكيد على أن بناء الإنسان بما يشمل البناء النفسي وبناء الوعي هو أحد اهتمامات الدولة المصرية والذي يعكس أهم محاور المواطنة، حيث أن كفالة الصحة النفسية، وصحة التفكير والوعي والإدراك أهم ما يمنح المواطنين المشاركة الفعالة تجاه ما تطرحه الدولة وتضمن مشاركة المواطن كشريك أساسي في كل ما تعلن عنه الدولة.

وأضافت إنه لا يمكن تنفيذ ما تطرح من بنود إلا إذا وضع الفرد ذاته أمام حالة من المصالحة مع شخصه، وقرر أن يكون إيجابي ومتفائل ومتجاوب مع قدراته ومهاراته الشخصية وتنميتها، واستغلال نقاط القوى داخله والعمل على تطويرها أولا والوقوف على نقاط الضعف ومحاولة الاجتهاد عليها واستبدالها بما هو أقوى.

ولفت أن البداية الحقيقية لن تأتي إلا من خلال تهيئة الذات لاستقبال كل ما هو ايجابي عن طريق بثه أولا داخليا، والتحدث المستمر به بين الشخص ونفسه، وأن يملأ قلبه وعقله وجوارحه بالتفاؤل وأن ينطلق من قاعدة العسر يلازمه يسر، وإن استمرار الشخص لإرسال رسائل إيجابية ومبهجة لنفسه لابد وأن تلازمه وتتحقق، لافتة إلى ممارسة العبادات والحفاظ عليها يلهم الروح طاقة نورانية تساعده على المضي قدما فيى ظل ظروف وإن باتت مستحيلة.

واختتمت بأن الشخص هو صاحب قراره في أن يكون إيجابيًّا متفاعلًا متفائلًا من عدمه، وأن المبادرة التي أطلقتها الرئاسة تحتاج إلى وعي حقيقي بقيمتها كي تتم الاستفادة الأشمل من بنودها العشر.

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