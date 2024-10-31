محافظ الإسماعيلية يشارك في احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، في فعاليات احتفالية "يوم المُدن العالمي"، التي تقام بمدينة الإسكندرية.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة وعدد من المحافظين وقيادات الأمم المتحدة.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

الاحتفال بيوم المدن العالمي

ويأتي احتفال "يوم المدن العالمي" لهذا العام في مدينة الإسكندرية تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

ويشهد العديد من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي تعزز من التوجه المحلي والدولي للتصدي للتغير المناخي في المدن، ومعالجة تحديات واقتناص فرص التحضر السريع من خلال التركيز على المشاركة النشطة للشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة، وإشراك الجيل الجديد في التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم الحضري من خلال العمليات التشاركية وفرص القيادة المحلية.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

ويعد الاحتفال بيوم المدن العالمي ضمن استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.