طريقة عمل القرنبيط المقلي، مقرمش ولذيذ وسهل التحضير

طريقة عمل القرنبيط المقلي، القرنبيط من الخضروات الشتوية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة عند تقديمه بالطريقة المصرية الشعبية.

وطريقة عمل القرنبيط المقلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل، حيث يعشقه الكبار والصغار عند تقديمه مقرمشا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرنبيط المقلي.

مكونات عمل القرنبيط المقلي:

قرنبيط

ثمرة فلفل حار

ماء مغلي

ملح

كمون

كوب لبن

4 بيضات

2 كوب دقيق

كوب لبن

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة نشاء

ملعقة كبيرة كركم

نصف ملعقة بيكنيج بودر

ملعقة صغيرة خل

ملح وفلفل وكمون

كسبرة جافة

شطة

شبت وكسبرة مفرومين

طريقة عمل القرنبيط المقلي:-

نحضر حلة ونضع بها ماء والفلفل الحار والملح والكمون واللبن ونرفعها على النار حتى الغليان.

ثم نضيف لها القرنبيط ومن كه يغلى قليلا، ثم ننشله من الماء الساخن ونضعه فى الماء البارد

اخلطي البيض واللبن والخل مع التوابل

واخلطي الدقيق والنشا والبيكينج بودر معا وضيفيهم علي السوائل وقلبيهم معا.

واخلطي الدقيق والنشا والبيكينج بودر معا وضيفيهم علي السوائل وقلبيهم معا. افرمى الشبت والكزبرة والثوم معا وضيفيهم أيضا.

قم نضع القرنبيط في الخلطة ونقليه في زيت غزير حتى يحمر لونه.

ثم ننشله على ورق مطبخ ويقدم بعدها ساخنا بجانب الخبز السلطة.

القرنبيط المقلي

فوائد القرنبيط

والقرنبيط من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، منها:-

يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.

يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الأذ، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب،، كما يحتوي على مضادات الأكسدة؛ "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.

يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.

القرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعرًا حراريًّا فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

والقرنبيط غني بمادة الكولين وهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائي، ويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.

يمنع تراكم الكوليسترول من التراكم في الكبد.

غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.

غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.

له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.