فوائد القرنبيط، يقوي العظام والأفضل لمرضى السكري

فوائد القرنبيط، يعرف القرنبيط بخصائصه الغذائية الممتازة وفوائده الصحية المتعددة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، ولذلك دائمًا ينصح بتناوله خبراء التغذية، وكلما كانت طرق طهيه صحية، كلما كانت الاستفادة منه أفضل.



فوائد القرنبيط

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القرنبيط للصحة عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



تعزيز الهضم:

يحتوي القرنبيط على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والماء، اللذان يعتبران مهمين في: تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



مكافحة السرطان:

يحتوي القرنبيط على مركبات نباتية ثانوية تُعرف باسم "جلوكوزينولات" لها خصائص مضادة للسرطان، مثل: سلفورافان: يُساعد على إزالة السموم من الجسم ويُثبط نمو الخلايا السرطانية. إندول-3-كاربينول: يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.



تعزيز القدرات الذهنية:

يحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام هو الكولين، والذي يساعد على تحسين: الذاكرة والتركيز. وظائف الدماغ بشكل عام.



تقوية العظام:

يعد القرنبيط مصدرًا غنيًا بفيتامين ك، الذي يُساعد على: تقوية العظام ومنع هشاشة العظام. تحسين تخثر الدم.



تحسين الدورة الدموية:

يحتوي القرنبيط على فيتامين C، الذي يُساعد على: تحسين امتصاص الحديد من الطعام. تعزيز صحة الأوعية الدموية.



يساعد القرنبيط على إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تُعطي شعورًا بالشبع.

يساعد على تقوية جهاز المناعة.

يحافظ على صحة القلب.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكري.

يحسن صحة البشرة والشعر.



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طريقة عمل القرنبيط المقرمش

القرنبيط المقرمش



طريقة عمل القرنبيط المقرمش، من الطرق اللذيذة، كما انه سريع التحضير وموفر، خاصة أن ستات البيوت تبحث عن اكلات موفرة واقتصادية، وكذلك القرنبيط المقرمش من الاكلات سريعة التحضير ولا يستغرق وقتا طويلا في تحضيره، فيعد القرنبيط المقرمش المقلي هو أفضل اختيار، فهو تتوافر فيه كل هذه الشروط، لأن طريقة عمل القرنبيط المقرمش سهلة التحضير ولا تتطلب أي مجهود أو وقت، كما أن طريقة عمل القرنبيط المقرمش غير مكلفة على الإطلاق.







ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل القرنبيط المقرمش، بخطوات بسيطة، وطريقة مضمونة، يمكنك عملها بسهولة، لأفراد أسرتك.



مكونات عمل القرنبيط



ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم وطازجة

4 بيضات

كوب دقيق

كوب لبن

ملح

فلفل

كمون

ثوم مفروم

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي



خطوات عمل القرنبيط المقرمش



في إناء عميق ضعي ماء يغلي على النار، وأضيفي له القليل من الملح والكمون.

عندما يصل الماء لدرجة الغليان؛ ضعي فيه ثمرة القرنبيط المغسولة جيدا.

اتركي القرنبيط في الماء لمدة 5 دقائق فقط.

قومي بانتشال زهور القرنبيط من الماء، وضعيها في مصفاة، حتى تبرد.



خطوات تحضير خلطة قلي القرنبيط:

في إناء عميق؛ امزجي كلا من الدقيق وملعقة البيكنج بودر والملح والفلفل والكمون.

أضيفي لهم الشبت والكسبرة، واللبن والبيض.

يمكن إضافة ملعقة من النشا أو البقسماط المطحون للمزيد من القرمشة.

قلبي الخليط جيدا، حتى يتجانس تماما، وتصبح لديكِ عجينة طرية متجانسة، خالية من أي تكتلات.

في مقلاية عميقة ضعي كمية من زيت القلي الغزير

وضعيها العلى النار لتسخن.

في نفس الوقت ابدئي في تحضير القرنبيط للقلي.

قسمي القرنبيط لوحدات صغيرة حسب الرغبة، وحسب الحجم الذي تفضلين تناوله.

قومي بوضع ثمرات القرنبيط في الخليط، بحيث تغطيه الخلطة تماما.

ابدئي في وضع ثمرات القرنبيط المغطاة بالخلطة في الزيت الساخن.

لا تحركي ثمرات القرنبيط في المقلاية، حتى تكتسب اللون الذهبي أولًا.

انتشلي ثمرات القرنبيط من الزيت، وضعيها على مناديل المطبخ، أو في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيت زائد به.

في طبق التقديم يمكنك تقديم القرنبيط المقلي المقرمش الهش اللذيذ.

يمكنك تقديمه مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة، ومخلل وعيش.

