للتجديد في أكلاتك، 5 أصناف من الخضراوات بالبشاميل

أصناف من الخضراوات بالبشاميل، يعشق الجميع الأكلات المغطاة بخلطة البشاميل الكريمي الشهية، وقد يكون الأشهر هو المكرونة بالبشاميل، إلا هناك العديد من الأكلات بالبشاميل، سنستعرضها في السطور التالية.

طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل

القرنبيط بالبشاميل

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مبتكرة ولذيذة لعمل القرنبيط بالبشاميل والطحينة، والتي سيفضل طعمها كل أفراد الأسرة.



مكونات عمل القرنبيط بالبشاميل

راس قرنبيط كبيرة

حزمة بقدونس مفرومة

٨ فصوص ثوم مدقوق 6

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

مكونات عمل صلصة البشاميل

٣ أكواب حليب

٣ ملاعق كبيرة دقيق

٣ ملاعق كبيرة زيت نباتي

نصف كوب طحينة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

رمان للتزيين

صنوبر محمص للتزيين

طريقة تحضير القرنبيط بالبشاميل

يوضع القرنبيط بحلة بها ماء مغلي مملح على النار، مع شريحة ليمون مدة ٣ دقائق لا أكثر.

يرفع من على النار، ثم يصفى ويترك جانبا.

يشوح الدقيق مع زيت الزيتون في وعاء؛ لتحضير أساس صلصة البشاميل.

يضاف الحليب تدريجيا، ويقلب الكل جيدا.

يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب ثم الطحينة، ويرفع الكل من على النار.

تقلب المكونات لتتجانس.



تشوح الكزبرة مع زيت الزيتون والثوم والكزبرة الناشفة؛ لصنع تقلية شهية للقرنبيط.

يرص القرنبيط بصينية الفرن، ثم تضاف التقلية ويقلب الكل جيدا.

توزع بشاميل الطحينة بالصينية، ثم تخبز الصينية بفرن متوسط الحرارة مدة ساعة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

تقدم مزينة بحبات الرمان والصنوبر المحمص، وبالهنا والشفا.



طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

طريقة الكوسة بالبشاميل

قدمت الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة، ونتيجة مذهلة.

مدة التحضير: ١٥ دقيقة

مدة الطهي: ٢٥ دقيقة

تكفي لـ: ٦ اشخاص

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل:

٦ حبات كوسة، مقطعة شرائح

حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات

ربع كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

ملعقتين كبيرتين زيت

٤ فصوص ثوم، مفروم

كوبين صلصة بشاميل

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب جبنة موتزاريلا

مكعب مرق دجاج



طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.

يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس

تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.

تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل

يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة ٢٥ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي

تقدم ساخنة بالهنا والشفا.



طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

بطاطس بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل البطاطس بالبشاميل، وهي وصفة مميزة لا تحتاج البصل في عملها.

مدة التحضير: ١٠ دقائق

مدة الطهي: ١٥ دقيقة

يكفي لـ٤ اشخاص

مكونات عمل البطاطس بالبشاميل

3 حبات بطاطس مقطعة ويدجز

كوب ونصف حليب

ملعقة كبيرة ونصف دقيق

ملعقة كبيرة ونصف زبدة

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

3 ملاعق كبيرة كاتشاب

جبن رومي مبشور

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل:

تغطس البطاطس في ماء مغلي مدة دقيقتين، ثم توضع في صينية الفرن، وتشوى مدة 40 دقيقة.

يشوح الدقيق مع الزبدة، ثم يضاف الحليب تدريجيا ويستمر بالخفق إلى أن يتكاثف المزيج، ويتم الحصول علي بشاميل.

يضاف الكاتشاب للباشميل، ثم تبهر بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

تسكب الصلصة على البطاطس المشوية، وتزين بالجبن والبقدونس المفروم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، أكلة العزومات المصرية الأشهر

المكرونة البشاميل

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، من الأكلات التي دائما ما ترتبط بالعزومات، والمناسبات الخاصة، وتحاول كل زوجة أن تتعلم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل على أصولها، لتقدمها في العزومات، والمكرونة بالبشاميل من أنواع المكرونة التي يفضلها الكثيرين.



طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى.

مكونات عمل مكرونة بالبشاميل

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من اللحم العصاج

ملح وفلفل

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريلا

3 أكواب لبن حليب

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بالفراخ:

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم المفروم، والتوابل، حتى تمام الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموزاريلا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.