طريقة عمل العدس الأصفر، أكلة شتوية لذيذة ومغذية

طريقة عمل العدس الأصفر، العدس الأصفر من البقول الشهيرة التى تقدم بطرق مميزة فى مصر حيث يقدم كشوربة لذيذة عالية الفيتامينات والمعادن.

وطريقة عمل العدس الأصفر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث تعتبر وجبة اقتصادية ومكتملة العناصر الغذائية، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها فى فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل العدس الاصفر.

مكونات عمل العدس الاصفر:-

كوب من العدس الأصفر

4 أكواب من الماء

بصلة متوسطة، مفرومة

2 فص ثوم، مهروس

جزرة، مقطعة إلى مكعبات

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

عصير ليمونة (للتقديم)

طريقة عمل العدس الاصفر:-

اغسلى العدس الأصفر جيدا تحت الماء البارد لإزالة الشوائب.

في قدر كبير، ضعى العدس مع الماء واتركيه يغلي على نار متوسطة.

بعد الغليان، خففى النار واتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح العدس طريًا.

في مقلاة، سخنى الزيت على نار متوسطة وأضيفي البصل، اقليه حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الثوم والجزر، واستمرى في القلي لمدة 5 دقائق.

بعد أن يصبح العدس طريًا، أضيفي خليط البصل والجزر إلى القدر.

اضيفي الملح والفلفل والكمون (إذا كنت تستخدمه)، وامزجي جيدًا، ثم يرفع من على النار ويتم ضربه بالهاند بليندر أو بالخلاط الكهربائي.

ثم نعيد الخليط إلى النار واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق إضافية، ثم ارفعي القدر عن النار.

يمكن تقديم العدس الأصفر مع عصير الليمون على الوجه، ويُفضل تناوله مع الخبز أو الأرز.

طريقة عمل العدس الاصفر

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة لقيمتها الغذائية العالية، ومن فوائد العدس الآتي:-

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء. العدس مصدر جيد لكل من النحاس والماغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس الأصفر بديل اقتصادي اللحوم، حيث يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدًّا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يعمل على علاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد بنسبة عالية.

يقوي الجهاز العصبي والعظام والأسنان.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء. شوربة العدس تمنح الجسم الدفء في البرد القارس، إلى جانب أنه سهل الهضم، وسريع الامتصاص.

العدس الأصفر يحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تنظيم عمل المعدة، كما تزيد من امتصاص الجسم للسكريات، وتقليل امتصاص الكوليسترول.

العدس مصدر غني بالزنك والبروتين، وهي من العناصر الأساسية لنمو الشعر، وهو ليس فقط يجعل شعرك قويًّا، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على تألق شعرك، فعليكِ بتناول العدس مرتين على الأقل في الأسبوع.

يحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لا بدَّ من تناول العدس ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

العدس يقضى على الأرق لاحتوائه على حمض الفوليك، الذي يساعد في الاحتفاظ بـ"الشبروتنين" الذى يحقق النوم الهادئ، ويساعد في علاج الأرق.