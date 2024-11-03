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خالد الأمير مشرفًا عاما على النشاط بمجلس الصحفيين في الإسكندرية

مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، فيتو

قال الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية: إن مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة الزملاء، مشيرا إلى أن الانتخابات جاءت بصورة حضارية مشرفة تليق بالجماعة الصحفية، موجها الشكر للنقيب خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة العامة علي حضورهم الانتخابات ،وظهور الانتخابات بشكل يليق بالجماعة الصحفية، مؤكدا سعي الجميع الي تقديم أفضل خدمة للسادة الصحفيين وأسرهم، مضيفا أن النقابة بالإسكندرية كانت وستظل على مدار تاريخها منذ عشرات السنين بيتا لكل صحفي ومنبر للتعبير عن رأيه الحر.

وشدد على أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد يسعى إلى مواصلة  تقديم الخدمات النقابية للزملاء، وتفعيل العمل النقابي المؤسسي الذي يهدف في المقام الأول لخدمة الزملاء، وتوفير الدعم القانوني والخدمي لجميع الصحفيين.

ونوه نقيب الصحفيين إلى أنه سيسعى جاهدًا إلى تقديم خدمات حقيقية تشمل  الارتقاء بالخدمات الصحية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل مستمر للزملاء نظرًا للتسارع التكنولوجي المهول حاليًا، وإنشاء اللجان النقانيةً وتقديم الدعم القانوني للزملاء الصحفيين، وتعزيز سبل التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات الثقافية، وتوفير كتيب للصحفيين وأسرهم بجميع التعاقدات والمميزات والخصومات المتاحة لجميع الخدمات.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتشكيل هيئة المكتب، في أول اجتماع بعد انتخابات النقابة بالإسكندرية  التي أجريت الأربعاء الماضي.

وخلال الاجتماع تم اختيار كل من رامي ياسين سكرتيرا عاما،  وبسمة الشحات أمين صندوق، والأستاذ شوكت سعد وكيل النقابة، والأستاذة هدي الساعاتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، والأستاذة شيرين العقاد وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، والأستاذ خالد الأمير مشرف عام النشاط

 

 

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