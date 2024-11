مهرجان القاهرة السينمائي يكشف برامج كلاسيكيات الدورة الـ 45

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء الأفلام الكلاسكية وأعمال المئويات التي سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وجاءت الأفلام التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، كالآتي:

مئوية " ساتياجيت راي ":

البطل | The Hero

ساتياجيت راي

الهند | روائي | ١٩٦٦ | ١٢٠ د

خلال رحلة يخوضها "أريندام" النجم السينمائي إلى دلهي للحصول على جائزة، يستعيد ملامح حياته ويعيد تقييم ما مر به خلال ماضيه وحتى اللحظة الراهنة التي يعيشها.

المدينة الكبيرة | The Big City

ساتياجيت راي

الهند | روائي | ١٩٦٣ | ١٣٦ د

من خلال ملامح الحياة اليومية يصور الفيلم كفاح الطبقات الدنيا والفقيرة في مدينة كلكتا المعاصرة في 1955 وكيف تعيش هذه المدينة في ظل النضالات الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تصوير نموذج مغاير للمرأة.



الزوجة الوحيدة | The Lonely Wife

ساتياجيت راي

الهند | روائي | ١٩٦٥ | ١١٩ د

بينما ينشغل زوجها في عمله الصحفي تقضي شارولاتا وقتها في القراءة والاسترخاء ومتابعة مجريات الحياة من خلال نظاراتها المحمولة، تتغير رتابة الحياة عند قدوم قريب زوجها الذي يشاركها حب الأدب.

مئوية " سيرجي باراجانوف ":

بوبو، البعبع|Bobo The Boogeyman

نارين مكرتشيان، أرسين أزاتيان

أرمينيا | وثائقي | ١٩٩١ | ٦٧ د

يصور الفيلم الأيام الأخيرة في حياة المخرج السينمائي الشهير سيرجي باراجانوف، ومشاعره تجاه واقعه وعلاقته الصعبة مع الحياة. إنه تحليل نفسي لطبيعة هذا المايسترو الخارقة، رجل اعتبره البعض تجاريًا للغاية واعتبره آخرون مقدسًا. يحتوي الفيلم أيضًا على المواد الكاملة التي صورها سيرجي باراجانوف لفيلمه الأخير غير المكتمل "اعتراف".



لون الرمان | The Color of Pomegranates

سيرجي باراجانوف

الاتحاد السوفيتي | روائي | ١٩٦٩ | ٧٨ د

بورتريه للشاعر والموسيقي الأرميني الموقر من القرن الثامن عشر سايات نوفا، المعروف بلقب "ملك الأغنية". من خلال شعره وسلسلة من اللوحات الفاخرة، يتتبع الفيلم حياته من نسّاج متواضع إلى مغني في بلاط الملك وراهب منعزل، قبل أن يُستشهد بسبب إيمانه على يد الفرس الغازين.

أفلام 4k:

باريس، تكساس | Paris, Texas

فيم فيندرز

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ١٩٨٤ | ١٤٥ د

ترافيس هندرسون، رجل تائه مفقود بلا هدف لمدة أربع سنوات، يخرج من الصحراء ويجب عليه أن يعيد التواصل مع المجتمع، ومع نفسه، وحياته، وأسرته.

أسد الصحراء | Lion of the Desert

مصطفى العقاد

الولايات المتحدة الأمريكية، ليبيا | روائي | ١٩٨١ | ١٧٣ د

في عام 1929، عيّن الديكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني الجنرال رودولفو غراتسياني حاكمًا استعماريًا على ليبيا الإيطالية، وأمره بالقضاء على جميع أشكال المقاومة من الوطنيين الليبيين بقيادة قائد الثوار عمر المختار.

الأب الروحي الجزء الثاني | The Godfather Part II

فرانسيس فورد كوبولا

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ١٩٧٤ | ٢٠٢ د

يُصور الفيلم كيف كان فيتو كورليوني في شبابه على الصعيد العائلي والمهني وذلك في عشرينيات القرن الماضي، بينما يوسع ابنه مايكل قبضته وسيطرته على الجريمة العائلية المنظمة.

لص بغداد | The Thief of Baghdad

لودفيغ بيرجر، مايكل باول، تيم ويلان

المملكة المتحدة | روائي | ١٩٤٠ | ١٠٦ د

بعد أن تم خداعه وطرده من بغداد على يد الشرير جعفر، ينضم الملك أحمد إلى لص يُدعى أبو لاستعادة عرشه والمدينة والأميرة التي يحبها.



كليوباترا | Cleopatra

جوزيف ليو مانكيفيتش

الولايات المتحدة | روائي | ١٩٦٢ | ٢٤٣ د

كليوباترا، الملكة الماكرة لمصر، تغوي حكام روما، لتجد نفسها في مواجهة ندها مارك أنطوني. قد تحدد رومانسيتهما العاطفية مصير أعظم إمبراطوريات العالم.



أن تكون جون مالكوفيتش | Being John Malkovich

سبايك جونز

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ١٩٩٩ | ١١٣ د

يكتشف محرك الدمى بوابة تؤدي حرفيًا إلى رأس النجم السينمائي جون مالكوفيتش.

كلاسيكيات مصرية مرممة

بداية ونهاية | A Beginning and an Ending

صلاح أبو سيف

مصر | روائي | ١٩٦٠ | ١٤٠ د

يصور الفيلم مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة وأختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب. يسلك كل منهم مسارًا مختلفًا، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.



شيء من الخوف | Bit of Fear

حسين كمال

مصر | روائي | ١٩٦٩ | ١١٢ د

استنادًا إلى قصة ثروت أباظة القصيرة، تدور أحداث فيلم "شيء من الخوف" في قرية ريفية مصرية. حيث يهدد عتريس أهل القرية، بينما تقدم فؤادة، الفتاة التي يحبها، على فعل يمثل تحديًا علنيًا، فتكون علاقتهما على المحك.

القاهرة 30 | Cairo 30

صلاح أبو سيف

مصر | روائي | ١٩٦٦ | ١٤٠ د

محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا. لكن العروس هي عشيقة قاسم بك، الذي سيزورها مرة في الأسبوع.



الفتوة| The Thug

صلاح أبو سيف

مصر | روائي | ١٩٥٧ | ١٢٠ د

يصل هريدي إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، ويعمل لدى المعلم أبو زيد. بعد فترة، يستقل هريدي عن أبو زيد ويتزوج حسنية. مع الوقت، يشكل هريدي تحديًا لأبو زيد، وسرعان ما تزداد قوته وتزداد حالته سوءًا.



الشحات | The Beggar

حسام الدين مصطفى

مصر | روائي | ١٩٧٣ | ١٢٥ د

عمر هو محامٍ ناجح وزوج سعيد لديه ابنتان. تغزو حياته مجموعة من الأسئلة الوجودية حول الحياة. خلال أزمة منتصف العمر التي يمر بها، يشعر بالتشتت بين حياة الليل التي لم يجربها من قبل والوجه الاجتماعي الذي يتوقعه منه المجتمع.



السراب | The Mirage

أنور الشناوي

مصر | روائي | ١٩٧٠ | ١٣٠ د

يتزوج الثري كامل من رباب التي تكتشف بعد الزواج أنه عاجز جنسيًا، ويعود ذلك إلى تعلق أمه التي عاش بكنفها بعد انفصالها عن والده، ما يؤثر على حياته الزوجية.

المستحيل | The Impossible

حسين كمال

مصر | روائي | ١٩٦٥ | ١٠٩ د

يعيش حلمي تحت تأثير والده، فهو الذي اختار له الزوجة وأجبره على الموافقة. يحاول حلمي بعد وفاة والده أن يتحرر من تأثيره عليه وأن تكون له حرية الاختيار فتكون أولى تجاربه هي الارتباط بناني الشابة الرقيقة المغلوبة على أمرها، ثم يلتقي بفاطمة المحامية المتحررة مدعية الثقافة.



السمان والخريف | The Quail and Autumn

حسام الدين مصطفى

مصر | روائي | ١٩٦٧ | ١٣٠ د

عيسى الدباغ، رجل فقد سلطته بعد ثورة ١٩٥٢، يلتقي بريري العاهرة، يمارس عليها السلطة حتى يكتشف أنها حامل فيطردها وتتخبط حياته بعد ذلك حتى يراها من جديد مع اختلاف معايير القوى.



الحرام| The Sin

هنري بركات

مصر | روائي | ١٩٦٥ | ١٠٥ د

عقب حملها جراء تعرضها للاعتداء على يد أحد رجال القرية، تخفي عزيزة حملها عن زوجها وقريتها. دون وعي منها تقتل الطفل فور ولادته ولكن عقلها لا يتحمل تلك المأسي

الزوجة الثانية | The Second Wife

صلاح أبو سيف

مصر | روائي | ١٩٦٧ | ١١٢ د

عتمان عمدة فاسد، يحكم على أهل القرية بالقوة والظلم، يجبر أبو العلا الفقير على تطليق زوجته ليتزوجها حتى تنجب له طفل.



قصر الشوق | Palace of Desire

حسن الإمام

مصر | روائي | ١٩٦٦ | ١٣٠ د

بعد عشر سنوات من وفاة فهمي، عاد أحمد عبد الجواد إلى حياته المعتادة، حيث يقع في حب زنوبة التي تحب ابنه ياسين. بينما يتزوج ياسين من زنوبة، تتعرض مثالية كمال للاختبار عندما تتخلى عنه عايدة لأجل رجل ثري.



بين القصرين | Palace Walk

حسن الإمام

مصر | روائي | ١٩٦٤ | ١٣٥ د

يعرض الفيلم حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. يتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.



سواق الأتوبيس | The Bus Driver

عاطف الطيب

مصر | روائي | ١٩٨٢ | ١٠٨ د

حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلًا، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.



قشر البندق| Nutshell

خيري بشارة

مصر | روائي | ١٩٩٥ | ١٢٠ د

لمواجهة تراجع إيرادات الفندق الذي يديره رءوف، يعلن عن مسابقة لتناول أكبر كمية من الطعام لجذب المزيد من النزلاء. ومع ذلك، ينضم المئات من الفقراء إلى المسابقة، مما يحولها إلى مأساة تُبرز أشكالًا مختلفة من المعاناة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".