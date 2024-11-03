حادث تصادم سيارة نقل بحاجز خرساني في الإسماعيلية وإصابة سائقها

شهد محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة نقل بالحاجز الخرساني، مما أسفر عن إصابة شخص.

تفاصيل الحادث

كانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بالحاجز الخرساني على محور 30 يونيو باتجاه القاهرة، وتحديدًا أمام كوبري الملاك.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، وجه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، قوات الشرطة لمعاينة مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم.



أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة، ويدعى حافظ سمير عبد الفتاح، 42 عامًا، وهو مقيم بمحافظة الغربية، وكشفت الفحوصات الأولية إصابته باشتباه خلع في الكتف الأيسر، وكدمات وسحجات متعددة نتيجة الاصطدام.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الطبية.

غلق مؤقت للطريق

وأشار مصدر أمني إلى أن الحادث تسبب في إغلاق مؤقت لطريق الملاكي، وتم توجيه سائقي السيارات إلى اتخاذ طرق بديلة لحين الانتهاء من إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

كما تواجدت قوات الشرطة بشكل مكثف في موقع الحادث لتنظيم حركة السير وتسهيل المرور، حيث تعمل فرق المرافق على إزالة بقايا الحطام من الطريق وإعادة الحركة المرورية تدريجيًا.

وأكد شهود عيان أن السيارة فقدت توازنها بشكل مفاجئ على الطريق، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني، ويُرجح أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، إلا أن التحريات لا تزال جارية للتأكد من ملابسات الواقعة بشكل دقيق، حيث تعمل إدارة المرور بالتعاون مع الجهات المختصة على تحليل الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك مدى توفر إشارات التحذير والتزام السائقين بمعايير السلامة المرورية.

وأهابت مديرية أمن الإسماعيلية بجميع السائقين توخي الحذر واتباع السرعات المقررة على الطرق، خاصة في مثل هذه المحاور السريعة التي تشهد كثافة مرورية عالية، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

يجدر الإشارة إلى أن محور 30 يونيو يُعد من المحاور الرئيسية التي تربط بين عدد من المحافظات، ويشهد حركة مرور كثيفة على مدار الساعة، مما يتطلب اتخاذ تدابير السلامة القصوى عند القيادة.



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