إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 12 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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