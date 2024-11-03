بالأسماء، إصابة 7 عمال بحادث انقلاب سيارة في الإسماعيلية

شهدت نزلة قرية الرياح بمحور 30 يونيو، في محافظة الإسماعيلية، انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا مما أسفر عن إصابتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ عن انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام (ر ود 4853) علي محور 30 يونيو بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 تجاه القاهرة.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ .

أسماء المصابين وحالتهم الصحية



وقالت مصادر طبية: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم كل من:

فتحي حسن علي مقيم الشرقية 30 عامًا مصاب، اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

عفاف فرج سلمي مقيمة الشرقية 35 عامًا مصابة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه خلع الكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

عيادة جواد حسن مقيم الشرقية 12 عامًا مصاب، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

حامد جواد حسن مقيم الشرقية 8 أعوام مصاب، جرح ق 7 سم بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم.

نصرة حمدان راشد مقيمة الشرقية 30 عامًا مصابة، جرح قطعي 2 سم بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم.

حماده حمدان راشد مقيم الشرقية 27 عامًا مصاب، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

داليا صابر راشد مقيمة الشرقية 19 عامًا مصابة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

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