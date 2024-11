بيدرو باسكال يشارك صورة من كواليس موقع تصوير فيلم The Fantastic Four

Fantastic Four ، شارك الممثل الشهير، بيدرو باسكال، صورة من موقع تصوير فيلم "The Fantastic Four الجديد، يظهر فيها الكراسي الخاص بالممثلين المشاركين في الفيلم.

كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.