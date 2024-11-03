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مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو

اندلعت خلال الساعات الماضية حرب شعواء  بين مغنية الهيب هوب الأمريكية الشهيرة "كاردي بي" وإيلون ماسك، أقوى داعمي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب.

 

يرجع السبب إلى مشاركة المغنية الشابة في تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية ويسكنسون، داعية إلى انتخابها، ما أثار خفيظة مالك منصة إكس، فما كان منه إلى أن شارك فيديو لكاردي بي بعد أن تعثرت خلال مخاطبة الناخبين جراء تعطل "الشاشة التي تقرأ منها" (الملقن)، وعلق عليه واصقًا إياها بالدمية.

إلا أن كاردي بي لم تتأخر في رد الصاع، فكتبت تغريدة على حسابها في منصة إكس، متوجهة إلى ماسك، قائلة:" لست دمية يا إيلون.. بل أنا ابنة مهاجرين بذلا قصارى جهدهما لإعالتي!"

لا تعرف شيئًا


كما أضافت:" أنا نتاج الفقر،  لكنك لا تعرف شيئًا عن ذلك، فأنت لا تعرف شيئًا على الإطلاق عن النضال الأمريكي".

وختمت طالبة من مالك منصة التغريد الشهيرة بإثلاح الخوارزميات الخاصة بحسابها.

وكان ماسك علق بنفس الطريقة أيضا على مشاركة الممثلة العالمية جينيفير لوبيز سابقا في تجمع لهاريس، معتبرًا أنه لو أتى نجوم العالم بأسره لن يؤثروا على نتيجة الانتخابات، لأن هاريس مجرد "دمية" وفق تعبيره.

يشار إلى أن كل من هاريس وترامب شارك أمس بتجمعات انتخابي في ولاية نورث كارولاينا.

فلدى هبوط طائرة المرشحة الديمقراطيو في مطار تلك الولاية كانت طائرة ترامب الخاصة متوقفة أيضا على المدرج في مكان قريب، في إشارة واضحة على مدى تركيز المرشحين على الولايات التي ستحسم هوية الفائز في انتخابات الرئاسة في نهاية المطاف.

ومنذ 4 أيام كل من المرشحين لقاءاتهما في الولاية ذاتها، ما يبرز الأهمية الكبيرة للولايات السبع المتأرجحة المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

بالتزامن أدلى أكثر من 75 مليون أمريكي بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر، وفقا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، في إشارة إلى حماس الناخبين للمشاركة في السباق الرئاسي.

 

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