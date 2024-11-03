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الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب بهذه النسبة

هاريس وترامب، فيتو
هاريس وترامب، فيتو

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدم مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـ 3 نقاط مئوية عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وكان استطلاع سابق، قد جرى في 16 أكتوبر، يشير إلى حصول هاريس على 250 صوتا وترامب 219 صوتا مع عدم توزيع 69 صوتا.

وأشارت مؤسسة YouGov إلى أن ولايات نيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا تعتبر "الولايات المتأرجحة". ومن تلك الولايات كان لهاريس تأييد أكبر في نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية، وتقدم ترامب في الولايات المتبقية.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 25 و31 أكتوبر، وشارك فيه 57784 مواطنا أمريكيا.

وأظهر تحليل لبيانات 324 استطلاعا للرأي العام، أجراه "ذي هيل" مع موقع Decision Desk HQ المختص بمتابعة الانتخابات، أن هاريس تتقدم على ترامب بـ 0.3% فقط (48.3% لهاريس مقابل 48% لترامب).

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري في 5 نوفمبر الجاري. وقد صوت 70 مليون مواطن أمريكي بشكل مبكر في الانتخابات، حسب معطيات جامعة فلوريدا.

 

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