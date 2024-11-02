تحسبا لسقوط أمطار، مياه القليوبية تتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ (صور)
تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.
فصل الشتاء بالقليوبية
ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار ٢٤ ساعة.
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