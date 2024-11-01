الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"القليوبية الأزهرية" تفوز بالمركز التاسع على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

منطقة القليوبية الازهرية،
منطقة القليوبية الازهرية، فيتو

حصل الطالب عبد الرحمن محمد مصطفى بمعهد البرادعة إدارة القناطر الخيرية بـ القليوبية، على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم للمرحلة الثانوية، والتى نظمتها رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، تحت إشراف منطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ومتابعة وإشراف رعاية الطلاب بالمنطقة.

عودة الحركة المرورية بالطريق الحر لطبيعتها بعد حادث تصادم في القليوبية

تحرير 893 مخالفة للمخابز في القليوبية

منطقة القليوبية الأزهرية تفوز بالمركز التاسع 
ويتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووكيلا المنطقة، ورؤساء المراحل والأقسام وجميع  العاملين بها وإداراتها ومعاهدها بخالص التهاني والتبريكات إلى الطالب عبد الرحمن وأسرته وأسرة معهده وإدارته ورعاية الطلاب، كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

عودة الحركة المرورية بالطريق الحر لطبيعتها بعد حادث تصادم في القليوبية

محافظ القليوبية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية

بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

حوادث القليوبية خلال 24 ساعة، إصابة 10 عمال بتسمم كشري ومصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة

الأكثر قراءة

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

منوعات

المزيد

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads