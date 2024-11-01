"القليوبية الأزهرية" تفوز بالمركز التاسع على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

حصل الطالب عبد الرحمن محمد مصطفى بمعهد البرادعة إدارة القناطر الخيرية بـ القليوبية، على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم للمرحلة الثانوية، والتى نظمتها رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، تحت إشراف منطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ومتابعة وإشراف رعاية الطلاب بالمنطقة.

منطقة القليوبية الأزهرية تفوز بالمركز التاسع

ويتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووكيلا المنطقة، ورؤساء المراحل والأقسام وجميع العاملين بها وإداراتها ومعاهدها بخالص التهاني والتبريكات إلى الطالب عبد الرحمن وأسرته وأسرة معهده وإدارته ورعاية الطلاب، كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

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