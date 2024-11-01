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عودة الحركة المرورية بالطريق الحر لطبيعتها بعد حادث تصادم في القليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الحر فى القليوبية، بعد حادث تصادم سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

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حادث تصادم بالطريق الحر 
وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا – بنها الحر امام كارتة بنها ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين  الى مستشفى قليوب العام ومستشفى التأمين الصحى ببنها ورفع آثار الحادث على جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية أمام السيارات وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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