أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعرى.. مصطفي كامل يصدر قرارات جديدة بشأن المهن الموسيقية.. ومحمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم عددًا من الأحداث الهامة، على المستوى الغنائي والسينمائي والدرامي وكان أهم تلك الأحداث كالتالي:

يقضى الفنان حميد الشاعرى فترة النقاهة بعد إجراء إحدى العمليات الجراحية أمس في أحد المستشفيات الخاصة، استغرقت ما يقرب من ساعتين.

وأكد أحد المقربين من الفنان حميد الشاعرى في تصريحات لفيتو، أن العملية التي أجراها حميد الشاعرى كانت في شبكية العين، وكان قد عانى من ألم فيها منذ فترة، ولكن ازداد الألم منذ أيام، وقرر الطبيب المعالج إجراء عملية جراحية فيها.

وكان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه سجل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارات جديدة بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، ومن تلك القرارات أهمها تعديل قرار المجلس بزيادة المعاش بمقدار 10 ٪؜، والتي كان مقررًا لها أن تصرف ضمن معاش شهر ديسمبر المقبل، علي أن تكون الزياده ضمن معاش شهر نوڤمبر الحالي، كما قرر زيادة روشتة العلاج الشهرية للأمراض المزمنة لتصبح 700 جنيه بدلًا من 600.

وبلفتة إنسانية أهدى نقيب الموسيقيين هذه القرارات إلى أرواح كل من المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وعمرو شيحة، اللذين كانا بمثابة أرواح غالية شاركته مشوار النجاح والإصلاح وزيادة الموارد علي مدي عامين.

يشارك أسطورة كرة القدم مايكل أوين لاعب نادي ليفربول وريال مدريد السابق، كضيف شرف في الجزء الثاني من فيلم الحريفة 2، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الأسبوع الجارى.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم مؤخرًا الإعلان الدعائي له ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، وعودتهم للعب كرة القدم مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

أشعل الهضبة عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

وحضر الحفل يسرا وإيناس الدغيدي راغب علامة وغيرهم من نجوم الفن.

ونشر برنامج "Et بالعربي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للهضبة رفقة "المطرب راغب علامة، وهما يغنيان أغنية "نور العين" و"مغرم يا ليل" في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور.

احتفل الفنان محمد هنيدي، خلال الساعات الماضية بحفل خطوبة ابنته فريدة في أجواء عائلية بين الأسرة والأصدقاء.

وفاجأ محمد هنيدي الحضور في حفل خطوبة ابنته فريدة بالرقص والغناء مع أوكا وسط عدد كبير من حضور الأسرة والأصدقاء.

أعلنت المطربة إيمان عبد الغني انفصالها عن زوجها عازف القانون الدكتور ماجد سرور.



وقالت إيمان عبد الغني عبر إنستجرام”:"تم الانفصال بيني وبين الدكتور ماجد سرور وبيننا كل الاحترام والتقدير ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ومن ناحية أخري كانت قد شاركت إيمان عبد الغني في فعاليات مهرجان القلعة بدورته السابقة الـ 32

تعيش المطربة جنات ، حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث أعلنت عن مفاجأت للجمهور وذلك بعد طرحها مؤخرًا لعدة أغاني سينجل.





وتستعد جنات لطرح أغنيتها الجديدة خلصتني خلال الأسبوع الجاري وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي، بالإضافة إلى أنها تستعد لديو غنائي مع محمد نور.

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي زوجها الفنان الراحل حسن يوسف بكلمات مؤثرة، وذلك بعد وفاته الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 90 عامًا.

وقالت شمس البارودي: “الحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه.. وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتما كل في ميعاده وحياتنا الحقيقية هناك، ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم”.