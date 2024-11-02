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ثقافة وفنون

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

إيمان عبد الغني،
إيمان عبد الغني، فيتو

أعلنت المطربة  إيمان عبد الغني انفصالها عن زوجها عازف القانون الدكتور ماجد سرور. 

انفصال إيمان عبد الغني عن زوجها

وقالت إيمان عبد الغني  عبر إنستجرام”:"تم الانفصال بيني وبين الدكتور ماجد سرور وبيننا كل الاحترام والتقدير ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ومن ناحية أخري كانت قد شاركت إيمان عبد الغني في فعاليات مهرجان القلعة بدورته السابقة الـ 32 

وأكدت الفنانة إيمان عبد الغني على خلفية  مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 32، أنها حاليًّا تعمل على أكثر من مشروع فني، تخطط للكشف عنهم الفترة القادمة تباعًا، فقالت: "إن شاء الله الفترة الجاية هتلاقوا أكتر من عمل يعني... مع أكثر من ملحن، وسيتم الكشف عنهم ورا بعض إن شاء الله"، مضيفة أنه من ضمن الأغاني سيتم تصوير اثنين منهم. 

 

وقالت إيمان عن وجودها بمهرجان القلعة هذا العام: "دائمًا أكون سعيدة أني بقدر أوصل لفئة أكبر من الجمهور، وحاولت في برنامج الحفلة اختيار الأغاني الشعبية من الزمن الجميل، بكلام وألحان حلوة".

وتابعت: "دائمًا لما  يسألوني، إيه رأيك في اللي بيحصل (الأغاني التي يتم طرحها حاليًّا) فأنا دائمًا بحب أرد بالفن الجيد، لأن هو اللي بيفرض نفسه، والدليل هو تفاعل الناس وترديدهم لكل الأغاني وحافظينها، إذن الجمهور فعلًا بيتذوق". 

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ايمان عبد الغني المطربة إيمان عبد الغني انفصال إيمان عبد الغني عن زوجها الفنانة إيمان عبد الغني

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