أسطورة ليفربول وريال مدريد مايكل أوين ضيف شرف"الحريفة 2 "

يشارك أسطورة كرة القدم مايكل أوين لاعب نادي ليفربول وريال مدريد السابق، كضيف شرف في الجزء الثاني من فيلم الحريفة 2، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الأسبوع الجارى.

تفاصيل فيلم الحريفة 2



وطرحت الشركة المنتجة للفيلم مؤخرًا الإعلان الدعائي له ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، وعودتهم للعب كرة القدم مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.



ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.