أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لحل أزماتها

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، برؤساء ومسئولي أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لمناقشة المشكلات التي تواجه هذه الأندية، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وعد وزير الشباب والرياضة خلال لقائه بالمهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ونائبه عمر الغنيمي ببحث كافة الآليات لحل مشكلة النادي مع وزارة الزراعة حول قطعة الأرض المحيطة بالنادي، وعقد اجتماع للتباحث حول الأمر في القريب العاجل مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء كافة الأمور العالقة.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لحل أزماتهم

وخلال لقائه برئيس النادي الأوليمبي ناصر الشاذلى تم الإتفاق علي عقد اجتماع مجلس إدارة بتشكيله الكامل، لحل كافة المشكلات العالقة مع ماجدة الهلباوي.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لحل أزماتهم

كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس نادي سبورتنج أحمد حسن بخصوص قطعة الأرض المجاورة لنادي الإتحاد السكندري، والاتفاق علي البدء فى وضع كافة الدراسات اللازمة لإنهاء إجراءاتها خلال الفترة المقبلة.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لحل أزماتهم

وأشار أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في حل وتذليل العقبات التي تواجه الأندية المصرية، وبخاصة الشعبية منها وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لحل أية مشكلات عالقة بهدف تحقيق الاستقرار لمختلف الهيئات الرياضية المصرية.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لحل أزماتهم

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج “كابيتانو مصر”، والذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي برنامج “كابيتانو مصر” ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولًا إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

ويهدف برنامج “كابيتانو مصر” إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي.

يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج نوعية تستهدف النشء والشباب.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

وأوضح أن برنامج "كابيتانو مصر" يعكس رؤية الوزارة في تبني المواهب الرياضية وتهيئتها لمستقبل واعد في الرياضة المصرية. مشددا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وتسعي الوزارة من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستحمل اسم مصر في عاليا في المحافل الدولية.