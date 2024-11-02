وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية افتتاح فعاليات صالون رؤى الشباب النسخة الخامسة تحت عنوان " شباب مصر سند مصر "



الفاعلية والتأثير في ظل التحديات الراهنة"، بمكتبة الإسكندرية؛ بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الأفكار حول قضاياهم وتطلعاتهم، وأهمية دور الشباب في بناء مستقبل البلاد.



خلال كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته عن دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب المصري من خلال تقديم المبادرات والأنشطة والبرامج الفاعلة لتعزيز مهاراتهم وقدرات، لافتًا إلي رؤية القيادة السياسية في تمكين الشباب، وتحديات الجمهورية الجديدة والاقتصاد الوطني بما فيه القطاع الرياضي ومساهمته الفعالة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب، للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدي الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأكد الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب الفترة الحالية من خلال اتخاذ خطوات جادة لتمكين الشباب، فالشباب هم السند الحقيقي وقوة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن لدينا الكثير من التحديات ولكننا نسعى لاستكمال مشروعات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية لدعم الشباب من أهمها المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي تهدف إلى تقديم خدماتها في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة لتحسين جودة حياة المواطنين في كافة أحياء الإسكندرية.

وقالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس صالون رؤى الشباب، أن الصالون سيكون بمثابة قناة لتبادل الأفكار بين الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، ومد جسور الحوار لمستويات أوسع بما يضمن التعرف على الآراء المختلفة والبناءة لصالح الوطن.

وتناول الصالون عرض فيديو قصير عن دور الدولة المصرية في تأهيل وتمكين الشباب ووزارة الشباب والرياضة، وعرض مجموعة من فعاليات وأنشطة الكيانات الشبابية، بحضور محافظ البحيرة، رئيس جامعة الإسكندرية، مدير مكتبة الأسكندرية، ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة وأعضاء وقيادات مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الشباب والرياضة والمحافظة، والكيانات الشبابية.

وأختتم الصالون بتكريم لنموذج شبابي وهي الفنانة الصاعدة ماريا أسامة الحاصلة علي جائزة أفضل ممثلة شابة من برنامج "الدوم " للمواهب الشبابية.