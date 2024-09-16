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محافظات

محافظ قنا يشهد اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر

قنا،فيتو
قنا،فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، فعاليات اليوم الثانى لاختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر بنادي الشبان المسلمين بمدينة قنا، والذى يستهدف الناشئين في عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية مواليد 2010م.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، ورؤساء الأندية الرياضية ومراكز الشباب، ولفيف من المدربين والمنسقين.

اكتشاف المواهب بقنا

ومن جانبه أشاد محافظ قنا بالجهود المبذولة من القائمين على مشروع اكتشاف المواهب (كابيتانو مصر)، وفريق العمل بمديرية الشباب والرياضة، وتابع مراحل استقبال الشباب المتقدمين لإجراء الاختبارات والتي شملت ملء استمارات التقديم، يعقبها الكشف الطبي من خلال أطباء متخصصين،  وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية بواسطة اللجان الفنية للتقييم، متمنيا للشباب المتأهلين إلى المرحلة النهائية، التوفيق والنجاح لاستكمال مشوار التفوق والاحتراف بمختلف الأندية الرياضية كنواة  للمشاركة  في المنتخبات الوطنية مستقبلا.

قاعدة المشاركة الشبابية

وعلى هامش الفعاليات التقى محافظ قنا مع شباب YLY  "شباب يدير شباب"، أحد  أهم المشروعات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثمنا دورهم في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، من خلال بناء القيادات الشابة وتأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل مع نشر ثقافة التطوع من خلال المشاركة الفعالة بجميع المبادرات والأنشطة التى تقوم بها المحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، أن الدولة تسعى من خلال تدشين العديد من المبادرات الشبابية في مجال الرياضة باعتبارها جزء من استراتيجيتها في بناء الإنسان المصري، علاوة على رفع المكانة الدولية وتحسين ترتيبها العالمي في مجال الرياضة، لافتا أن المرحلة الثالثة من برنامج كابيتانو مصر شهدت حضور 2300 شاب من الموهوبين بمحافظة قنا، وسط فرحة عارمة بوصول المشروع الضخم والأهم فى اكتشاف المواهب إلى المحافظة.

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اتحاد المصري لكرة القدم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم برنامج كابيتانو مصر قنا مدينة قنا مشروع كابيتانو مصر

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