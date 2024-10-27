أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لاستضافة مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتننتال

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على جاهزية الاستاد لاستضافة مباراة الأهلي أمام نادي العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال، التي تُعقد في القاهرة لأول مرة.

وتأتي هذه الزيارة بهدف التأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة وضمان تنفيذ المعايير الدولية المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

شهدت الجولة حضور عدد من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المنظمة للمباراة وممثل النادي الأهلي، بجانب وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، والذي استعرض للوزير مراحل التجهيزات المختلفة التي خضع لها الاستاد لتلبية المتطلبات العالمية للبطولة.

وأكد الوزير على أهمية تهيئة المنشآت الرياضية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه البطولات العالمية في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وأضاف أن الوزارة تسعى مع جميع الشركاء والجهات المعنية لضمان خروج هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس قدرات مصر التنظيمية، وتلبي طموحات الجماهير العربية والعالمية.

كما تم التأكيد على بعض التفاصيل الفنية خلال الجولة، مثل جودة أرضية الملعب ومدى ملاءمتها للمعايير العالمية، وتجهيز المدرجات، وتطوير الأنظمة الأمنية، وتأمين ممرات اللاعبين، وكذلك ضمان جاهزية المرافق العامة للاستاد لخدمة الجمهور المتوقع حضوره بأعداد كبيرة.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود الوزارة والجهات المنظمة لتوفير أعلى معايير التجهيزات لضمان جاهزية الاستاد لاستضافة الحدث الدولي، وتأمين تجربة مميزة للجماهير والمتابعين.

وزير الرياضة يطلق الموسم الثاني لفريق شباب "تصدوا" لمواجهة الشائعات

فيما أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات الموسم الثاني لفريق شباب "تصدوا" التابع لوحدة "تصدوا معنا"، بمعسكر بناء القدرات للفريق والتوعية بأهداف الوحدة، بمشاركة 200 شاب وفتاة من المحافظات المستهدفة، وبمشاركة وفد من 11 جامعة مصرية، بالإضافة إلى الشباب الراغب في الإنضمام للوحدة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية التطوع ودور الشباب في دعم الهدف القومي للتصدي للشائعات وحفظ الأمن القومي، مشددًا على أهمية دعم الشباب واستثمار كافة موارد الوزارة في تنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية.

وزير الرياضة يطلق الموسم الثاني لفريق شباب تصدوا لمواجهة الشائعات

أشاد الدكتور أشرف صبحي بفريق "تصدوا" والذي يمثل نموذجًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي، معربًا عن فخره بما حققوه في الموسم الأول، مشيرًا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة بالشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز وعيهم بأخطار هذه الشائعات وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

أشار أشرف صبحي إلى أن الشائعات سلاح ذو حدين، ونعمل جاهدين لتحصين مجتمعنا من سمومها، مؤكدًا أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، ونثق في قدرتهم على بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

وتخلل المعسكر محاضرات وورش عمل تدريبية حول كيفية تنفيذ حملات توعوية بقيادة الشباب، وأهمية التطوع والمشاركة لصالح خدمة الوطن، وأنشطة رياضية لدعم بناء قدرات الفريق والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف الفريق.



وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون زايد الخيري، لبحث أخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة لـ ماراثون زايد، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات كل عام.

وأكد أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، ويعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.