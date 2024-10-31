بحضور رئيس الاتحاد الدولي، أشرف صبحي يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة العالم لكرة السرعة، والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور أحمد لطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة، أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري، المستشار عمرو حسين، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة.

أشرف صبحي يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة السرعة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس اصرار الدولة المصرية على دعم وتطوير الرياضات بصفة عامة وكرة السرعة بصفة خاصة، وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. وأضاف أن البطولة تُعد فرصة هامة لإبراز المهارات الرياضية، وتعزيز التنافس والاحتكاك بين اللاعبين من مختلف الدول، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات تعزز من دور مصر كمركز رياضي إقليمي ودولي.

أشرف صبحي يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

كما أكد الوزير على دعم القيادة السياسية للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الرياضة في مصر، وإتاحة الفرص للشباب للتنافس على أعلى المستويات العالمية، مشيدًا بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ومؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه البطولات في توطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الدول.

أشرف صبحي يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

يشارك في بطولة العالم لكرة السرعة 10 دول هي فرنسا، تونس، بولندا، فلسطين، المانيا، العراق، الكويت، المغرب، الهند، بالاضافة إلى مصر البلد المنظمة، بمشاركة ما يقارب من 140 لاعب ولاعبه.

أشرف صبحي يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من "كابيتانو مصر"

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر، والذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي برنامج كابيتانو مصر ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولًا إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ويهدف برنامج “كابيتانو مصر” إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج نوعية تستهدف النشء والشباب.

موضحا ان برنامج "كابيتانو مصر" يعكس رؤية الوزارة في تبني المواهب الرياضية وتهيئتها لمستقبل واعد في الرياضة المصرية. مشددا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وتسعي الوزارة من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستحمل اسم مصر في عاليا في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج “كابيتانو مصر” حقق نجاحًا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظي باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.