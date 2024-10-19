قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة لنادي الغردقة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية النادي واستعداده لاستقبال أعضائه، وكذلك الخدمات المقدمة من النادي، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بالنادي.

حرص الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته المفاجئة على الاستماع لعدد كبير من العاملين في النادي للوقوف على الاحتياجات الفعلية للنادي، والاطلاع على سير العمل والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لنادي الغردقة، فيتو

وفي حديثه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نادي الغردقة الرياضي يعد من المنشآت الحيوية في محافظة البحر الأحمر، ويجب العمل على استمرارية تطويره بما يتناسب مع احتياجات الأعضاء والرياضيين.. ولذلك كان حريصا على زيارته خلال الجولة التفقدية بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تضع على عاتقها مسؤولية متابعة كافة المنشآت الرياضية في مصر لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة.. سنواصل دعم هذه المنشآت وتعزيز دورها في تطوير الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.

وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لنادي الغردقة، فيتو

أشرف صبحي يضع حجر أساس المدرسة الرياضية الدولية بالغردقة

كما وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حجر أساس المدرسة الرياضية الدولية بمركز التنمية الرياضية بالغردقة، التي يتم إنشاؤها لتعزيز قدرات الشباب المصري في المجال الرياضي وتوفير بيئة تدريب متكاملة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المدرسة الرياضية الدولية المقرر إقامتها تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه، حيث ستقام خارج الموازنة العامة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما من المتوقع ان يدر المشروع دخلًا سنويًا يقارب مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

كما شدد وزير الشباب والرياضة في حديثه على أن المدرسة الرياضية الدولية ستمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة في مصر، حيث تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الرياضية وأيضا تعزيز المهارات لدى الشباب، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتميز في مختلف الألعاب الرياضية، وتكون نواة رياضية قوية في مختلف محافظات الجمهورية لتدعم صفوف المنتخب الوطني المصري.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمركز التنمية الرياضية عدد من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، ومنها "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية.

وكذلك "المشروع القومي للياقة البدنية" والذي يهدف إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.

وأيضا "المشروع القومي للموهبة الحركية" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية للأطفال وتعزيز نموهم البدني والعقلي.