المطران عطا الله حنا يطالب بوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة ولبنان

دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى وقف فوري لحرب الإبادة التي تُمارس بحق المدنيين في غزة ولبنان.

وأعرب المطران حنا عن حزنه العميق تجاه الجرائم والتضحيات التي يعيشها الأبرياء، مشيرًا إلى أن الكلمات تعجز عن التعبير عن الألم المتزايد إزاء الدمار والدماء التي تتساقط يوميًا.

وقال المطران إن "أطفال ونساء وشيوخ غزة يعانون منذ 28 يومًا تحت وطأة الحرب والحصار، حيث يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء"، لافتًا إلى أن الناس هناك "كأنهم في جحيم"، وأن رسائل الاستغاثة تتوالى في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد المطران حنا على ضرورة وقف هذا "الخراب والمعاناة غير الإنسانية وغير الحضارية"، مشددًا على أن هؤلاء المدنيين لم يشاركوا في قرار الحرب، لكنهم يُحملون أوزارها ويدفعون ثمنها غاليًا.