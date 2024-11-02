جامعة القناة تقدم خدمات طبية شاملة لنقابة المعلمين بالإسماعيلية (صور)
وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لنقابة المعلمين بالإسماعيلية وأسرهم.
رعاة الفعاليات
وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التزام الجامعة بدورها الرائد في تعزيز الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية للمجتمع المحلي، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تعزيز التعاون مع الهيئات
وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة العامة على القافلة، إلى أن الفعاليات تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التعاون مع الهيئات المحلية وتلبية احتياجاتها الصحية بما يدعم جهود بناء الإنسان.
تخصصات طبية متنوعة
شملت الخدمات عشرة تخصصات طبية، تضمنت تخصصات باطنة 12 حالة، وطب الأسرة 10 حالات، وأطفال 10 حالات، ونساء 4 حالات، وأسنان 30 حالة، وعظام 16 حالة، وجراحة 2 حالة، وأنف وأذن 60 حالة، وجلدية 60 حالة، ورمد 19 حالة، ومسالك 17 حالة، ليصل إجمالي الحالات المستفيدة إلى 240 حالة.
إدارة التنظيم للفعاليات
جاءت الفعالية بتنظيم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود مدير إدارة القوافل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لنقابة المعلمين في الإسماعيلية.
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