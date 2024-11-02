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محافظات

جامعة القناة تطلق حملة للتوعية الصحية بمراكز الإسماعيلية (صور)

جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو

نظمت جامعة قناة السويس، سلسلة من الندوات التوعوية والصحية بمركز فايد، في محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة. 

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وأشرفت على الحملة الدكتورة دينا أبو المعاطى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو

عقد أولى الندوات 

وأقيمت أولى ندوات الحملة بإشراف عام من الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

الضغوط النفسية المعاصرة 

وقدم الدكتور غنيم السيد غنيم، المدرس بكلية التمريض، ندوة تناولت موضوع الضغوط النفسية المعاصرة، شملت تعريفًا بمفهوم الضغوط النفسية، أسبابها وأعراضها، وسبل التعامل معها، والوقاية منها، بالإضافة إلى استعراض هرم ماسلو للاحتياجات الأساسية للإنسان. 

 

جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو

كما شملت فعاليات الحملة  ـ ضمن مبادرة "دوانا بأيدينا ـ محاضرة ألقاها الدكتور أحمد طلعت، مدير التشغيل بمركز التبرع بالبلازما بالإسماعيلية، حول أهمية التبرع بالبلازما وفوائدها، تطرق خلالها إلى المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وأهمية هذه المشتقات، بالإضافة إلى خطوات التبرع بالبلازما وضمان سلامة وأمن المتبرع. 

جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو
جانب من المحاضرة،فيتو

كما قدم الإمام والخطيب أحمد مصطفى جاب الله ندوة تناولت مكانة المرأة في الإسلام، تطرق فيها إلى حقوق المرأة في القرآن والسنة، وحقوقها كأم وزوجة وبنت، في تأكيد على تكريم الإسلام للمرأة ودورها الأساسي في المجتمع.  

وكذلك شارك الشيخ مصطفى محمود شحاته طايع، من مسجد عمر بن الخطاب بمدينة فايد، في تقديم ندوة حول تمكين المرأة.

واختتم الشيخ محمود محمد عاشور، واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فعاليات الحملة بندوة شاملة حول المرأة، حيث ناقش حقوقها في الإسلام وأهميتها كعنصر أساسي في استقرار وتقدم المجتمع.

وأشرفت على تنظيم هذه الحملة التوعوية والتثقيفية والصحية إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع تكافؤ الفرص وحقوق المرأة بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف  كريمة ناصر، مدير الإدارة. 

وكان قد استقبل فريق العمل العميد عمر الشافعي، رئيس مجلس مدينة فايد، الذي ساهم بدوره في إنجاح الحملة التوعوية والتثقيفية والصحية، مؤكدًا دعم المدينة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع. 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور توعية جملة الاسماعيلية فايد

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