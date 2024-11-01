الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

جامعة القناة تُنظم ندوة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين حول القيم الاجتماعية (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة قناة السويس، ندوة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان: "القيم الاجتماعية ودورها في بناء المجتمع".  

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رعاة الندوة المجتمعية 

جاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية، والتي تُعد أساسًا لخلق مجتمع متماسك يحترم القانون ويعزز الانتماء. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

المشرفون على الندوة 

وأشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية

وحاضرت الدكتورة دنيا جريش، الأستاذ المساعد بكلية التربية، في الندوة، فيما نظمت للندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز محاور الندوة 

وأدارت الدكتورة دنيا جريش، والتي تحدثت عن عدة محاور رئيسية حول القيم الأخلاقية المؤثرة في بناء المجتمع وتماسكه، موضحة أن القيم الأخلاقية تشمل الإخلاص والأمانة والمعاملة الحسنة والقدوة الحسنة.  

أهمية القيم في توجيه السلوك 

وشرحت أهمية هذه القيم في توجيه سلوك الأفراد وتعزيز فاعليتهم الاجتماعية، مؤكدة أن مجتمعًا يتمتع بأخلاق حميدة يكون أكثر استقرارًا واحترامًا للتنوع وسيادة القانون.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

كما أكدت الندوة دور القدوة الحسنة في المجتمع، حيث يجب أن يعكس الشخص القدوة المبادئ الإيجابية، ليكون نموذجًا يُحتذى به. 

وشددت الندوة على أن مجتمع القيم الأخلاقية هو مجتمع مستقر ومتناغم يعزز شعور المواطنين بالانتماء.

وحظيت الندوة بتفاعل طلاب مدرسة النور للمكفوفين في محافظة الإسماعيلية، وتقديرهم للمبادئ الأخلاقية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد وتدعم التطور المجتمعي.

 

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