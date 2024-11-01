جامعة الإسماعيلية الأهلية تحتفل بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد (صور)

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حفلها الغنائي الأول بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

المشرفون على إقامة الحفل

جاء ذلك بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل

شهد الحفل اللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلي، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن القنطرة شرق، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء ووكلاء الكلية، بالإضافة إلى حضور كل من الدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء طب الأسنان، والدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء، والمهندس أحمد المصري نقيب المهندسين، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة وعميد كلية الألسن.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

احتفال الجامعة الأول بذكرى انتصارات أكتوبر

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الترحيب بالحضور مؤكدًا أن “الإحتفال بنصر أكتوبر من داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة له مذاقه خاص، حيث يُعقد الحفل من أرض البطولات والانتصارات التي بدونها ما كنا اليوم لنحتفل من داخل هذا الصرح العلمي الكبير”.

كما قدم الدكتور عادل الشكر الحضور وللطلاب المشاركين، مؤكدًا أن الاحتفال بنصر أكتوبر يُعزز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، ويُعرفهم تاريخ الانتصارات المجيدة.

أوركسترا الحلم تحيي الحفل

قدم أوركسترا الحلم فقرات الحفل بقيادة الدكتورة بسمة محمود إبراهيم المدرس بكلية التربية الموسيقية وقام بالغناء كل من: مارك سامي، سارة حسن، يوسف عوض، سارة سليم، لينا خالد، محمد مانو، والدكتور أحمد حسن المعيد بقسم التربية الفنية، بالإضافة إلى ميدلي غناء المجموعة.

شارك بالحفل وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الطالب أحمد ياسر.

نال الحفل إعجاب الحضور الذين أثنوا على التنظيم والمشاركة الواسعة، معبرين عن فخرهم بهذا الحدث الفني الوطني الذي أقامته جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مؤكدةً التزامها بتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الانتماء في نفوس الطلاب وأبناء المجتمع.

