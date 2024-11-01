جامعة القناة تنظم برنامجًا توعويًا حول تأثير التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع (صور)

لطلاب مدارس STEM..

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تعليقًا على تنظيم البرنامج التدريبي "تأثير التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، على أهمية رفع الوعي لدى الشباب حول كيفية التعامل الآمن مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الشبكات تعد من الأدوات الحديثة التي يمكن أن تكون وسيلة إيجابية لنشر المعرفة إذا تم استخدامها بحذر ووعي.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

مبادرات الجامعة لتعزيز القيم

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرات الجامعة لتعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، وخاصة أن المواقع الاجتماعية تُستخدم بشكل متزايد من قبل الشباب.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

تجنب نشر الخصوصية

وأكدت على ضرورة تجنب نشر الخصوصيات والمعلومات الشخصية للحد من مخاطر استغلالها أو التلاعب بها.

عدد المشاركين في البرنامج

عُقد البرنامج لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بمشاركة 46 طالبًا وطالبة، وذلك تحت إشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

حاضر في البرنامج الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس، التي قدمت شرحًا حول ماهية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية استخدامها بطرق آمنة.

أبرز محاور البرنامج

وتناول البرنامج تعريف مواقع التواصل الاجتماعي كشبكة اجتماعية افتراضية تربط الأفراد حول العالم، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم أوقات الاستخدام، والالتزام بتجنب الألفاظ المسيئة أو الشائعات.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

كما تم التنبيه على أهمية الحذر من قبول طلبات الصداقة من غير المعروفين وتجنب التجسس على خصوصيات الآخرين.

كيفية الاستفادة من التواصل الاجتماعي

وخلال الجلسات، استعرض المشاركون، كيفية الاستفادة من مجموعات التواصل الافتراضية لنشر العلم والمعرفة، دون الانخراط في المحتويات غير المفيدة أو الإساءة إلى الآخرين.

نُظم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وتؤكد جامعة قناة السويس أنها ستواصل دعم مثل هذه البرامج لتعزيز السلوك الآمن والمسؤول في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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