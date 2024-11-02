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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43314 شهيدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,314  ألف شهيدًا و102,019 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وقالت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون: إن تكلفة الأسلحة الأمريكية والعمليات بلغت 22.76 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر 2023.

 

عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية

وأكدت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون أن حرب غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية.

وأمس، قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

 

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضاف أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

 

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