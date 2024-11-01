الجمعة 01 نوفمبر 2024
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سياسة

المطران عطا الله حنا: دعم أوروبا لإسرائيل يجعلها شريكا في دمار غزة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 أطلق المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداءً عاجلًا اليوم، حيث وصف الوضع في قطاع غزة بأنه مأساوي، حيث تواصل المجازر هناك، وبخاصة في الشمال، حيث يتنشر الدمار والدماء والأشلاء في كل زاوية.

وتساءل المطران حنا عن المدة التي ستستمر فيها هذه المأساة، في ظل استغاثات أهل غزة الذين يطالبون بوقف هذه المحرقة والكارثة المروعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

وأدان المطران الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، معتبرًا أنها شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. كما انتقد الحملات التحريضية ضد أولئك الذين يعارضون الحرب في أوروبا، واصفًا الاتهامات التي توجه إليهم بمعاداة السامية بأنها تهم جاهزة لمن يدعم الحقوق الفلسطينية.

وحذر المطران من أن ما يحدث هو سعي هادف لاستئصال الفلسطينيين عبر الإبادة، مشددًا على ضرورة عدم بقاء العالم متفرجًا على هذه الجرائم. ودعا إلى إنهاء حالة الصمت العربي، مؤكدًا أن القتل والإبادة التي تتعرض لها النساء والأطفال في غزة لا يمكن تبريرها أو قبولها بأي شكل من الأشكال.

وفي ختام تصريحاته، وجه المطران حنا تحية لكل الأحرار في العالم الذين ينادون بوقف الحرب، متمنيًا أن يصل صوتهم إلى أولئك الذين يتحكمون بمصائر الشعوب ليعملوا على إنهاء هذه الكارثة والمأساة غير المسبوقة في التاريخ.

 

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