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خارج الحدود

ناشيونال إنترست: الولايات المتحدة أنفقت 22.76 مليار دولار على العمليات العسكرية الإسرائيلية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون إن تكلفة الأسلحة الأمريكية والعمليات بلغت 22.76 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر 2023.

عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية

وأكدت مجلة ناشيونال إنترست عن تقرير لجامعة براون أن حرب غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية.

وأمس، قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضاف أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

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