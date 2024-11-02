السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 8 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

إصابة 8 طلاب في انقلاب
إصابة 8 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

تواصل الخدمات المرورية والأجهزة الأمنية لمنطقة الكيلو 55 بالطريق الصحراوي، بدائرة قسم مدينة الشيخ زايد، جهودها لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كان بداخلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة.

أثناء سير الميطروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ مما ترتب عليه انقلاب السيارة، وإصابة مايقرب من 8 طلاب، تم نقلهم للمستشفى العام.

 حادث مروري بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

 تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين والتحفظ على السائق وإخضاعه لتحليل المخدرات. وتحرير محضر بالواقعة.

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الخدمات المرورية انقلاب سيارة ميكروباص الحركة المرورية حادث مروري بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي قسم مدينة الشيخ زايد

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