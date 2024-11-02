السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بنفق أطفيح

انقلاب سيارة بنفق
انقلاب سيارة بنفق اطفيح واصابة 9 بينهم طفل

وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق إحدى قرى  مركز أطفيح، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص من بينهم طفل وتم نقلهم إلى المستشفى. 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث فى أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 9 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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